Küresel endeks sağlayıcısı MSCI endekslerde değişikliğe gitti

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hissenin eklendiğini, 9 hissenin çıkarıldığını duyurdu. Değişiklikler 29 Mayıs seans kapanışından itibaren geçerli olacak.

Buna göre Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine Altınkılıç Gıda ve Süt, CVK Maden İşletmeleri, Odine Solutions, Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı eklendi.

Söz konusu endeksten Anadolu Hayat Emeklilik, Astor Enerji, Destek Finans Faktoring, Efor Yatırım Sanayi Ticaret AŞ, Grain Türk Tarım, Kiler Holding, Tera Yatırım, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların, portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyon aldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet Ateş:

Yani sonuçta belli bir çerçevedeki şirketler dışarı atılıp başkaları içeri alınıyor, herkes de aynı endeksi takip ettiği için herkes aynı zamanda alıp satıyor. Biraz garip değil mi böyle hareket etmek? Sanki tüm yatırımcılar robotmuş gibi geliyor bana.

Haber YorumlarıTuğba Yüksel:

29 Mayıs'tan sonra portföyümü kontrol etmem lazım ?? Geçen sene benzer bir değişiklikte farketmeden kaldım param çokça düştü ?? Bu sefer hazırlıklı olmam gerek çünkü bu fonlar gerçekten endeksi takip ediyor ?? Umarım kaybetmem bu kez ??

Haber YorumlarıBurak Avcı:

Hayvan ürünleri satan Altınkılıç Gıda neden endekse girdi bu kadar acı ben hiç anlamam hayvanlar için ne berbat bir şey bu şirketler yok etmeleri gerek çok üzücü

