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MSC Sinfonia Gemisi İzmir Limanı'na Demir Attı

MSC Sinfonia Gemisi İzmir Limanı'na Demir Attı
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MSC Sinfonia gemisi, İstanbul'dan sonra Yunanistan ve İtalya'nın ardından İzmir Limanı'na demirledi. 2 bin 700 yolcunun gümrük işlemlerinin ardından kentteki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmesi bekleniyor.

İzmir Limanı'na MSC Sinfonia gemisi demir attı.

Gemi, İstanbul, Yunanistan'ın Pire kenti ile Korfu Adası ve İtalya'nın Bari kentinin ardından İzmir'e geldi.

Limana sabah saatlerinde demirleyen kruvaziyerin 2 bin 700 yolcusu, gümrük işlemlerinin ardından kente ayak bastı.

Turistler şehir merkezinin yanı sıra Bergama ve Efes antik kentleri ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için limandan ayrıldı.

Gemi, bugün İzmir programının ardından İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
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