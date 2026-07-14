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"MSC Divina" kruvaziyeri Marmaris'e 4 bin 111 turist getirdi

'MSC Divina' kruvaziyeri Marmaris'e 4 bin 111 turist getirdi
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Panama bayraklı MSC Divina kruvaziyeri, Kuşadası’nın ardından Marmaris’e yanaştı. Gemideki 4 bin 111 yolcu ve 1279 personel, tarihi ve turistik yerleri gezdi, günübirlik turlara katıldı. Gemi akşam Napoli’ye hareket edecek.

Panama bayraklı kruvaziyer "MSC Divina", Aydın'ın Kuşadası ilçesinin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan 333 metre uzunluğundaki gemide, çoğu Avrupa ülkelerinden olmak üzere 4 bin 111 yolcu ile 1279 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi. Tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Yolculardan bir bölümü ise günübirlik turlarla Ortaca ilçesindeki Dalyan Kaunos Antik Kenti ile çevredeki koyları ziyaret etti.

"MSC Divina", akşam saatlerinde İtalya'nın Napoli Limanı'na gitmek üzere Marmaris'ten hareket edecek.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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