MOYSAD fuar etkinliklerini artıracak

MOYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, "Kurulacak işletmenin öncelikli amacı, dernek üyeleri ile ortak pazar alanları oluşturmak, AVM kiralamak veya işletmek gibi konularda hizmet vermek." dedi.

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği'nden (MOYSAD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen mobilya ve yatak markaları tarafından kurulan MOYSAD'ın dün Kayseri'de Erciyes Anadolu Holding ev sahipliğinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında önemli kararlara imza atıldı.

Öncelikle ivedi olarak bir dernek iktisadi işletmesinin kurulmasına karar verilen toplantıda ileriki dönemde sektörel fuar düzenlemesi için de bir çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, kurulacak işletmenin öncelikli amacının dernek üyeleri ile ortak pazar alanları oluşturmak, AVM kiralamak veya işletmek gibi konularda hizmet vermek olduğunu belirtti.

Bu iktisadi işletme üzerinden TOBB'dan gerektiğinde fuar düzenlemek için izin çalışmalarının başlatılmasına karar verildiğini de hatırlatan Ertekin, her zaman ifade ettikleri gibi amaçlarının sadece derneği büyütmek değil sektörün sorunlarına da çözüm bulmak ve sektörün özellikle dış piyasaya açılmasına öncülük etmek olacağını vurguladı.

Ertekin, eylül ayından itibaren Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve İnegöl olmak üzere 5 ayrı mobilya merkezinde önemli konuşmacıların yer alacağı 'Mobilya Sektör Zirvesi' düzenleyeceklerini ve bu toplantılarda sektörün sorunlarını ve geleceğini ele alacaklarını aktardı.

Toplantının ardından düzenlenen akşam yemeğinde ise başta BRN Yatak ve Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanı Berna Gözbaşı olmak üzere bölgede yer alan önemli dernek üyeleri bir araya geldi.

Açıklamada yer alan bilgilere göre ayrıca, İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan Türkiye'nin İlk 500 ve İkinci 500 şirketi arasında bu yıl mobilya sektöründe yer alan 11 firmadan 10'u MOYSAD üyesi olarak bulunuyor.