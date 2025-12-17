Haberler

Puan sistemi kuryeler için hayati risk oluşturuyor

Pandemi sonrası sayıları 200 bini aşan motorlu kuryeler, puanlama sistemi ile hız yapmaya zorlanıyor. Yavaş kalanlar cezalandırılırken, hız yapanlar hayatlarını riske atıyor. Teslimat puanları, kuryelerin iş bulma şansını etkiliyor ve kaza oranları endişe veriyor.

Ülke çapında sayıları 200 bini aşan kuryeler, puanlama sistemiyle hız yapmaya zorlanıyor. Yavaş kalan cezalandırılıyor, puanı düşen sistem dışına atılıyor. Motorlu kuryeler, müşteri ve işveren memnuniyeti uğruna canlarını riske atıyor.

Pandemi döneminden itibaren sayılarında büyük artış olan motorlu kuryeler, bir yandan kent koşuşturmacasının vazgeçilmez parçası olurken diğer yandan ölümle hayat arasında gidip gelen çalışma düzeninin içine sıkışmış durumda. Trafikte sık sık şikayet konusu olan, 'hız yapıyorlar', 'kural tanımıyorlar' denilerek eleştirilen motorlu kuryelerin hikayesinin arka planında ise görünmeyen, konuşulmayan bir sistem yatıyor. Bu sistemin merkezinde, puanlama ve performans baskısı bulunuyor. Her teslimat sonrası verilen puanlar, kuryenin günlük kazancından sistemde kalıp kalamayacağına kadar pek çok kritik başlığı belirliyor. Kuryeler, kurallara uyduklarında siparişi geç götürmekle, hız yaptıklarında ise canlarını tehlikeye atmakla karşı karşıya kalıyor.

Öte yandan teslimat puanları, platformlar arasında dolaşan referans sistemine dönüşmüş durumda. Bir uygulamada düşük puan alan kurye, başka bir şirkete başvurduğunda aynı gerekçeyle reddedilebiliyor. Bu durum, bütün geçimini bu işten sağlayan kuryeleri bir anda işsiz ve borçlu bırakabiliyor. 2021-2025 yılları arasında Türkiye genelinde 224 motokurye trafik kazalarında hayatını kaybetti. - İSTANBUL

