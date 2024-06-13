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Motorine okkalı zam! Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti

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Motorin grubuna, gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş zam geldi. Gelen zam sonrası İstanbul'dan motorinin litre fiyatı 40,62 lira seviyelerine çıktı.

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son olarak dün gece yarısından itibaren motorin grubuna 1 lira 34kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

  • İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.62 liradan satılıyor.
  • Benzinin litresi ise ortalama 40.26 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

İstanbul Zam Enerji Finans Ekonomi Haberler

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