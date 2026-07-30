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Motorine bu gece yarısı 3,71 lira zam bekleniyor: ÖTV desteği olmazsa tutar 5 TL’yi aşacak

Motorine bu gece yarısı 3,71 lira zam bekleniyor: ÖTV desteği olmazsa tutar 5 TL’yi aşacak
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Akaryakıtta zam dalgası devam ediyor. Motorine, bu gece yarısı 3,71 lira zam bekleniyor. Zam gereksiniminin, bir bölümü ÖTV'den karşılanmazsa pompaya yansıyacak tutar 5 TL'yi aşacak.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Akaryakıtta zam dalgası devam ediyor. Motorine, bu gece yarısı 3,71 lira zam bekleniyor. Zam gereksiniminin, bir bölümü Ötv'den karşılanmazsa pompaya yansıyacak tutar 5 TL'yi aşacak.

ABD ile İran arasında diplomasinin yerini yeniden askeri güce bırakmasıyla Brent petrol fiyatları yükseldi. ABD'de, ham petrol stoklarının, beklentilerin üzerinde azaldığına işaret eden veriler ile OPEC+'nın üretim artışlarına ara verebileceği beklentisi de yükselişi destekledi. Brent petrol 90 doları gördü.

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarıyla birlikte motorinin metrik ton fiyatı da hızla arttı ve tonu bin 320 doları gördü. Motorinin tonu, birkaç gün önce bin 210 dolar düzeyinde bulunuyordu.

MOTORİNE ZAM ÜSTÜNE ZAM

Sektör kaynakları, motorine bu gece yarısı 3,71 lira zam beklendiğini söyledi. Kaynaklar, "Hesaplanan zam tutarı 5 TL'nin üzerinde bulunuyor. Bu zam gereksiniminin bir bölümünün Ötv'den karşılanmaması durumunda pompaya yansıyacak tutar 5 TL'yi aşacak" diye konuştu.

Kaynaklar, eşel mobil uygulaması kapsamında motorinde litre başına kalan ÖTV tutarının 1,35 lira olduğunu anımsatarak, "Bu gece 1,35 lira düşülürse, ÖTV sıfırlanmış olacak. Bu durumda, izleyen aşamalarda gelecek zamlar doğrudan pompaya yansıyacak. ÖTV indirimi söz konusu olmayacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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