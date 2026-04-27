Motorinde 2,88 TL Zamma Kıl Payı Kaldı, Benzine Bu Gece Yarısı 95 Kuruş Zam Var

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Motorine, bu gece yarısı beklenen zamda sıra dışı bir gelişme yaşanıyor. Motorinde, fiyat artışı için göz önünde bulundurulan uluslararası endeks Platts'ta gerekli oranın tam sınırında bulunuyor. Platts'ın, zam için artı (+) yüzde 3 olması gerekiyor. Motorinde, bu değer (+) 2,999 düzeyinde bulunuyor. Söz konusu değer (+) 3 kabul edilirse, motorine bu gece yarısı 2,28 TL zam yapılacak.

Akaryakıtta, zam dalgası sürüyor. ABD-İran savaşı, Brent petrol ve küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatlarını yükseltti. Buna bağlı olarak motorin ve benzine zam göründü.

Motorine, bu gece yarısı beklenen zamda çok ender görülen bir gelişme yaşanıyor. Türkiye'de, benzin ve motorin fiyatları, uluslararası ürün fiyatlama endeksi Platts'a göre artıyor ya da düşüyor. Platts, artı (+) yüzde 3'ü görürse zam, eksi (-) yüzde 3'e düşerse de indirim gündeme geliyor. Motorinde, bu değer (+) 2,999 düzeyinde bulunuyor. Söz konusu değer (+) 3 kabul edilirse, motorine bu gece yarısı 2,28 TL zam yapılacak.

Benzin zammı kesinleşti

Benzine, bu gece yarısı 3,80 TL zam hesaplandı. Eşel mobil gereğince bunun yüzde 75'i, ÖTV'den karşılanacak. Kalan 95 kuruş, gece yarısı pompa satış fiyatlarına yansıtılacak.

