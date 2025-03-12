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Motobike İstanbul 2025 Fuarı Kapılarını Açtı

Motobike İstanbul 2025 Fuarı Kapılarını Açtı
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Motobike İstanbul 2025 Fuarı, yeni tasarım motosikletler, elektrikli scooter'lar ve son teknoloji aksesuarlarla İstanbul Fuar Merkezi'nde sergilendi. Motosiklet tutkunları ve sektör profesyonelleri bir araya geldi. Fuar, yerli ve yabancı firmaların katılımıyla dikkat çekti.

Motobike İstanbul 2025 Fuarı kapılarını açtı. Fuarda yeni tasarım motosikletler, elektrikli scooter'ler ve son teknoloji aksesuarlar sergilendi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Motobike Istanbul 2025 Fuarı'nda, motosiklet tutkunları ve sektörden profesyoneller buluştu. İlk kez 2009 yılında düzenlenen fuar, sadece Türkiye'nin değil; Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Karadeniz'den gelen katılımcıları da bir araya getirdi.

Fuar kapsamında, markalar en yeni motosiklet modellerini sergiledi. Ziyaretçiler, yenilikçi tasarımlar ve yüksek performanslı motosikletleri inceleme fırsatı buldu. Ayrıca, elektrikli scooter'lar ve son teknoloji kasklar fuarın dikkat çeken diğer unsurları arasında yer aldı.

Fuarın yerli ve yabancı birçok firmayı bir araya getirdiğini aktaran Lider Motor Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sağ, "Çeşitli kategorilerden motosikletleri ve aksesuarları bu fuarda sergiliyoruz. Fuara gelen ziyaretçiler burada en yeni motosikletleri görebilir ve inceleyebilir. Çeşitli aksesuarlar sergileniyor. Aynı zamanda güvenli motor sürüşü için eğitimler veriliyor" dedi.

"Bu yılın trendi scooterlar"

Sağ, "Bu yılın trendi scooterlar, neredeyse her evde bir motosiklete doğru gidiyoruz. Pandemi sonrası motosikletlere yoğun talep var. Enduro tarzında gruplar oluşmaya başladı. Yurt dışında olan grup halinde gezme aktiviteleri ülkemizde de yapılmaya başlandı" şeklinde konuştu.

Son dönemde motosiklet kullanıcı sayısında artış olduğunu da ifade eden Sağ, "2-3 yıldır motosiklet kullanıcı sayısında önemli bir artış gözlemliyoruz. Son dönemde scooter'lar daha fazla talep görüyor. Ulaşım giderlerinin artması ve trafik sorunu nedeniyle motosiklet kullanımına yönelik talep var. Otomobil fiyatlarının yüksek olmasından dolayı da motosiklet tercih edilebiliyor" diye konuştu.

"Ekipmansız yola çıkılmamalı"

Motosiklet sürücülerine de tavsiyelerde bulunan Sağ, "Güvenli sürüş eğitimleri tamamlanmalı. Trafik kurallarına uyulmalı ve ekipmansız yola çıkılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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