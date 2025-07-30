Moskova Borsası'nda Ethereum Vadeli İşlemleri Başlıyor

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Moskova Borsası, iShares Ethereum Trust ETF'sinde vadeli işlemlerin 5 Ağustos'tan itibaren başlayacağını duyurdu. İşlemler yalnızca nitelikli yatırımcılara açılacak.

Moskova Borsası (MOEX), kripto para birimi ethereuma yatırım yapan iShares Ethereum Trust borsa yatırım fonunda (ETF) vadeli işlemlerin başlatılacağını bildirdi.

MOEX'ten yapılan açıklamada, 5 Ağustos'tan itibaren iShares Ethereum Trust (ETF) üzerinden vadeli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu işlemlerin sadece nitelikli yatırımcılara açılacağı bilgisine yer verildi.

MOEX, 10 Haziran'da Bitcoin endeksinin hesaplanması ve yayınlanması ile BlackRock şirketine ait iShares Bitcoin Trust ETF'i üzerinde işlemlerin yapılmasına başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ağustos 2024'te imzaladığı kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemeler ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılması yasal hale getirilmişti.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'da kripto paraların popülerliği son dönemde artarken, Rus şirketleri de uluslararası ödemelerde zaman zaman kripto para birimlerini kullanıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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