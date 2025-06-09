Moskova Borsası Bitcoin Endeksini Hesaplamaya Başlıyor

Moskova Borsası Bitcoin Endeksini Hesaplamaya Başlıyor
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Moskova Borsası (MOEX), yarından itibaren Bitcoin endeksinin hesaplanacağını ve yayınlanacağını duyurdu. İlk hesaplamalar Binance, Bybit, OKX ve Bitget borsalarından alınan verilerle yapılacak.

Moskova Borsası (MOEX), yarından itibaren Bitcoin endeksinin hesaplanmasına ve yayınlanmasına başlanacağını bildirdi.

MOEX'ten yapılan yazılı açıklamada, kripto para birimi Bitcoin'e ilişkin alınan karara yer verildi.

10 Haziran'dan itibaren Bitcoin endeksinin hesaplanmasına ve yayınlanmasına başlanacağına işaret edilen açıklamada, hesaplamaların Binance, Bybit, OKX ve Bitget adlı kripto para borsalarından alınacak verilerle yapılacağı kaydedildi.

MOEX'te daha önce de nitelikli yatırımcılara yönelik Bitcoin'le vadeli işlemler yapılmasına başlanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ağustos 2024'te imzaladığı kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılması yasal hale getirilmişti.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'da kripto paraların popülerliği son dönemde artarken, Rus şirketleri de uluslararası ödemelerde zaman zaman kripto para birimlerini kullanıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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