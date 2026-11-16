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Moskova Borsası, AB yaptırımının iptali için AB Genel Mahkemesi'ne dava açtı

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Moskova Borsası, AB'nin kendisine yönelik yaptırım kararının iptali için 5 Ekim'de AB Genel Mahkemesi'nde dava açtı. Borsa, yaptırım kararında prosedürlerin uygulanmadığını ve yeterli kanıtın incelenmediğini savunuyor; AB, borsayı temmuzdaki 21. yaptırım paketiyle listeye almıştı.

Rusya'daki Moskova Borsası, Avrupa Birliği'nin (AB) kendisine yönelik yaptırım kararının yeterli kanıtlar incelenmeden alındığı gerekçesiyle iptalini talep etti.

AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan dava gerekçelerinde, Moskova Borsası'nın 5 Ekim'de AB Genel Mahkemesi'nde açtığı davada, yaptırım kararının alınması sırasında gerekli prosedürlerin uygulanmadığına işaret edildi.

Dava gerekçelerinde, AB üyesi ülkelerin temsilcileri tarafından hazırlanması gereken kanıt dosyasının yaptırım kararı öncesinde bakanlara sunulmadığı, bu nedenle AB Konseyinin Moskova Borsası'nın durumunu ayrı olarak değerlendirmeden ve tüm önemli bilgileri incelemeden karar aldığı belirtildi.

Gerekçede, Moskova Borsası'nın da bu sebeple yaptırım kararının iptalini talep ettiği kaydedildi.

AB, Moskova Borsası'nı Rus hükümetine mali destek sağladığı gerekçesiyle temmuz ayında kabul ettiği 21. yaptırım paketi kapsamında yaptırım listesine dahil etmişti.

Kaynak: AA
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