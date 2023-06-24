Modest giyim pazarı büyüyor: E-ticaretin toplam ticarete oranı yüzde 20'ye ulaştı

Sade, rahat, modern veya kapalı giyimi ifade eden modest giyim pazarı büyüyor. Modalog'un kurucusu Adem Erdal, dünya modest pazarında yıllık yaklaşık yüzde 7,5 büyüme rakamlarına ulaşıldığını, e- ticaretin toplam ticarete oranının yüzde 20'ye ulaştığını söyledi.

E-ticaret sektörü her geçen yıl büyüme trendini sürdürüyor. Giyim dünyası da bu pazardan payını artırarak almaya devam ediyor. Moda dünyasının en yeni kavramlarından biri olan ve genellikle sade, rahat, modern ve çoğunlukla kapalı giyimi ifade eden modest pazarı ise rekora koşuyor.

Konu hakkında açıklama, Adem Erdal'dan geldi. Modalog'un kurucusu Erdal, "Gelişen teknoloji, dünya genelinde hızla artan internet erişimi, mobil cihaz kullanımının yaygınlaşması, değişen müşteri alışkanlıkları ve işletmelerin dijitalleşmeye yönelik talepleri, e-ticaretin büyümesini ve gelişmesini destekliyor. E-ticaretin globalleşmesi, işletmelere daha geniş bir müşteri tabanına ulaşma fırsatı sunuyor. Bu da e-ticaretin büyümesini destekleyen önemli bir faktördür. Bu bilgiler ışığında; e-ticaretin sürekli büyüme potansiyeline sahip olduğunu ve gelecekte de büyümeye devam edeceğini söyleyebiliriz" dedi.

"MODEST PAZARINDA ALIŞVERİŞ ONLINE PLATFORMLARA KAYDI"

Modest giyinen kadınların internetten alışveriş yapma yatkınlığı ve yoğunluğunun genel olarak toplumun diğer kesimleriyle benzerlik gösterdiğinden bahseden Modalog CEO'su, insanların giyim tercihlerinin ötesinde, genellikle daha kolay ve hızlı bir şekilde alışveriş yapabildikleri çevrimiçi platformları tercih etmeye başladığını ifade etti.

Yaptıkları araştırmalarda dünya modest pazarının yıllık yaklaşık yüzde 7,5 büyüme rakamlarına ulaştığını anlatan Erdal, "Bununla birlikte e- ticaretin toplam ticarete oranının yüzde 20'ye ulaştığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla e-ticaret kullanım alışkanlığını etkileyen önemli parametreler, yaş olgusu ve mobil kullanım eğilimi gibi konulardır. Tesettür markalar tarafından online alışveriş hizmeti sunulmasıyla birlikte, tesettür modasında da alışveriş yapma eğilimi fiziki mağazalardan online platformlara doğru kaydı" diye konuştu.

"MODALOG, SEKTÖRÜN DİNAMİKLERİNİ ÇOK İYİ TANIYOR"

Modalog'un yenilikçi, tasarım odaklı ve sektörün öncüsü olan birçok marka ile geniş bir hedef kitlenin dijital buluşma yeri olarak sektöre 'merhaba' dediğinin altını çizen Erdal, "Biz, Modalog olarak, sektörün dinamiklerini çok iyi tanıyan, sektör paydaşlarına kendilerini değerli hissettiren, tasarım odaklı ve yenilikçi markaları bir araya getirerek hayatın içine karışan, sosyalleşen, aktif ve tarzını yansıtmak isteyen özgüveni yüksek kadınlar için modest giyimin dijitaldeki buluşma merkezini kurduk. Hem iş ortaklarımızın en trend ürünlerini yansıtabileceği hem modest giyim tarzını tercih eden kadınların yüzlerce markaya ve binlerce çeşit ürüne tek bir noktadan ulaşabileceği hayalleri Modalog ile gerçeğe dönüşüyor" diyerek sektöre öncü olacakları mesajını verdi.

"YAPAY ZEKA DESTEĞİ İLE GÖRÜNÜR OLMA, ADİL LİSTELEME İMKANI VERİYORUZ"

Adem Erdal, son olarak, tedarikçileriyle iş birliğine çok kıymet verdiklerini ve onların memnuniyetini önemsediklerini söyleyerek, "Bu doğrultuda milyonlarca hedef kitleye tek noktadan erişim ve yenilikçi çözümler sunarak, yapay zeka desteği ile görünür olma, adil listeleme imkanı veriyoruz. 360 derece pazarlama iletişimi ile markalarımızı destekliyor, imaj çalışmaları ve organizasyonlarda bir araya geliyoruz. Sosyal e-ticaret deneyimi sunarak modest giyimin takip edilen fenomenleriyle ortak projeler ve Modalog'la daha geniş bir kitle ile etkileşim oluşturmayı hedeflerimizin başında tutuyoruz. 'Modalog'da birlikteyiz, birlikte çok güçlüyüz' sloganımızla sektör paydaşlarımızı buluşturmak, onların kendilerini ait hissedecekleri bir platform olmak en büyük amacımız" dedi.

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