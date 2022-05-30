Modalife, yeni koleksiyonlarını görücüye çıkardı - Haberler

Mobilya markası Modalife, yeni koleksiyonlarını görücüye çıkardı.

Modalife'tan yapılan açıklamaya göre, zamansız kıvrımlı hatlı tasarımı, yalın ve sofistike çizgileri ile minimal bir tasarıma sahip olan TEDDY Midi koltuk takımı, yeni ürün gruplarından biri olurken, 3+3+1 takım olarak satışa sunuluyor.

Modern yalın çizgiler ve zarif tasarıma sahip olan ROMEO Midi koltuk takımı da 3+3+1 takım olarak satılıyor.

Deniz kabuğundan ilham alınarak tasarlanan İSTİRİDYE Midi koltuk takımı da 3+3+1 takım olarak sunuluyor.

3+3+1 takım olarak sunulan STELLA koltuk takımı, küçük yaşam alanlarında maksimum konfor sağlıyor. Takımın birçok renk seçeneği bulunuyor.

Çok amaçlı kullanım için tasarlanan MEGAN köşe takımı ise 3 koltuk ve puf şeklinde ayrı ayrı veya köşe takımı olarak kullanılabiliyor. Mekanın şekline göre sağa ve sola göre konumlandırılabiliyor.

Yeni ürün gruplarından ASYA Genç Odası, gençlerin beğenileri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. Renk konfigürasyonunda genel itibarıyla Atlantik çam renginin kullanıldığı, sonata siyah mermer desenli MDF (boyama ve şekil vermeye uygun, nemli mekanlara dayanıklı yoğunluklu sunta) uygulaması ile kombine edilen ASYA Genç Odası; gardırop, duvar rafı, çalışma masası, karyola, şifonyer, komodin ve kitaplıktan oluşuyor.

Modalife, yurt genelinde kendi bünyesindeki 140'tan fazla mağazası, 30'u aşkın deposu ve Türkiye'nin her yerine en kısa sürede ulaşan sevkiyat ağıyla yeni koleksiyonlarını ve diğer tüm ürünlerini cazip fiyat avantajları ve sektöründe ayrıştığı "1 günde teslim" özelliğiyle sunuyor.