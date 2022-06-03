MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi - Haberler

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi sona erdi.

MMG Genel Başkanı Bülent Şen, AA muhabirine, dolu dolu 3 gün geçirdiklerini belirterek 5'incisini düzenledikleri zirveyi uluslararası hale getirdiklerini söyledi.

İlgili ülkelerin ticari ataşeleri, konsoloslukları, büyükelçileriyle AR-GE ve inovasyon konularını konuştuklarını belirten Şen, "İlk gün savunma teknolojilerini konuştuk. İkinci gün enerjiydi, aynı anda paralel salonlarda gıda ve sağlığı da konuştuk. Bugün de aslında finansman teknolojilerini konuştuk." dedi.

Şen, zirveye gençlerin yoğun katılım gösterdiğini, bunların çoğunluğunun da müteşebbis olduğunu kaydetti.

Gençleri burada girişimci ve yatırımcılarla buluşturduklarını aktaran Şen, "Türk gençlerinin gücünü göstermeye çalışıyoruz. 'Müteşebbis olun, yatırımcı olun.' diyoruz. Türkiye'nin ciddi bir genç potansiyeli var. Türkiye büyüyen bir ülke, inşallah dünyada ilk 10 ekonomi arasına girebilecek bir ülke. Salonları doldurduk. Stantlarımız doluydu. Kamu ve özel sektör gerçekten önemli bir ilgi gösterdi. Uluslararası bir mod kattık, ilgi ülke temsilcilerini dinledik. Ülkemizdeki girişimcileri ve yatırımları anlattık, onlar da kendi ülkelerindeki durumu anlattı. O ülkelerle beraber yeni neler üretebiliriz bunun derdindeyiz." diye konuştu.