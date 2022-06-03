MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi

AA - Kadir Yıldız - Ekonomi
 - Güncelleme:
MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi sona erdi.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi sona erdi.

MMG Genel Başkanı Bülent Şen, AA muhabirine, dolu dolu 3 gün geçirdiklerini belirterek 5'incisini düzenledikleri zirveyi uluslararası hale getirdiklerini söyledi.

İlgili ülkelerin ticari ataşeleri, konsoloslukları, büyükelçileriyle AR-GE ve inovasyon konularını konuştuklarını belirten Şen, "İlk gün savunma teknolojilerini konuştuk. İkinci gün enerjiydi, aynı anda paralel salonlarda gıda ve sağlığı da konuştuk. Bugün de aslında finansman teknolojilerini konuştuk." dedi.

Şen, zirveye gençlerin yoğun katılım gösterdiğini, bunların çoğunluğunun da müteşebbis olduğunu kaydetti.

Gençleri burada girişimci ve yatırımcılarla buluşturduklarını aktaran Şen, "Türk gençlerinin gücünü göstermeye çalışıyoruz. 'Müteşebbis olun, yatırımcı olun.' diyoruz. Türkiye'nin ciddi bir genç potansiyeli var. Türkiye büyüyen bir ülke, inşallah dünyada ilk 10 ekonomi arasına girebilecek bir ülke. Salonları doldurduk. Stantlarımız doluydu. Kamu ve özel sektör gerçekten önemli bir ilgi gösterdi. Uluslararası bir mod kattık, ilgi ülke temsilcilerini dinledik. Ülkemizdeki girişimcileri ve yatırımları anlattık, onlar da kendi ülkelerindeki durumu anlattı. O ülkelerle beraber yeni neler üretebiliriz bunun derdindeyiz." diye konuştu.

AA / Kadir Yıldız - Ekonomi

Togo Cumhuriyeti Türkiye Avrasya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title