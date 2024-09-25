MLP Care, Sağlık Sektöründe 6 Ödül Birden Kazandı

MLP Care, yatırımcı ilişkileri alanında yapılan 'Extel Emerging EMEA Executive Team' anketinde sağlık, ilaç ve biyoteknoloji sektöründe 6 ödül birden aldı. En iyi üst düzey yönetici ( Ceo ), en iyi finans yöneticisi (CFO), en iyi yatırımcı ilişkileri profesyoneli (IRO) ödüllerini alan MLP Care, ayrıca en iyi şirket, en iyi yatırımcı ilişkileri takımı ve en iyi ESG (sürdürülebilirlik) kategorilerinde de birinci oldu.

Medical Park ve Liv Hospital markalarıyla sağlık grubu olan MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), yatırım profesyonellerinin (fon yöneticisi- analist) değerlendirmeleri ile gerçekleştirilen 'Extel Emerging EMEA Executive Team' anketinde EMEA bölgesinde, 'sağlık, ilaç ve biyoteknoloji' sektöründe toplamda 6 birincilik ödülüne layık görüldü.

11 SEKTÖRDEN 332 ŞİRKET VE 496 ŞİRKET TEMSİLCİSİ ARASINDAN YATIRIMCILARIN OYLARI İLE SEÇİLDİ

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan EMEA bölgesinde, 11 sektöre yayılan 332 şirket ve 496 yöneticinin aday gösterildiği ankette MLP Care'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Muharrem Usta sektöründe en iyi üst düzey yönetici (CEO), CFO'su Burcu Öztürk en iyi finans yöneticisi (CFO), Yatırımcı İlişkileri ve Strateji Direktörü Deniz Can Yücel en iyi yatırım profesyoneli seçildi. Extel anketinde MLP Care, ayrıca 'Sağlık, İlaç ve Biyoteknoloji' sektöründe en iyi şirket, en iyi yatırımcı programı, en iyi yatırımcı ilişkileri takımı ve en iyi ESG (sürdürebilirlik) sıralamalarında da zirvede yer aldı. 2024 yılında Institutional Investor ödülleri Extel ödülleri olarak değişirken, MLP Care halka arzından bu yana sağlık, ilaç ve biyoteknoloji sektöründe tüm dallarda birincilik ödüllerini alarak, üst üste 5. kez başarısını taçlandırmış oldu.

'BU ÖDÜL, YATIRIMCILARLA GÜÇLÜ İLİŞKİLERİMİZİN BİR GÖSTERGESİ'

Yatırım dünyasının anketindeki başarıları hakkında bir açıklama yapan MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Muharrem Usta, "Bu ödüller, yalnızca finansal performansımızı değil, aynı zamanda liderlik yetkinliklerimizi ve yatırımcılarla kurduğumuz güçlü ilişkileri de teyit etmektedir. Extel gibi global çapta tanınan bir platformda bu ödüllere layık görülmemiz, şirketimizin hem bölgesel hem de sektörel anlamda en yüksek standartları yakaladığını gösteriyor" dedi.

6 KATEGORİDE ÖDÜLÜN SAHİBİ

MLP Care, 'Sağlık, İlaç ve Biyoteknoloji' sektöründe aşağıdaki kategorilerde 1. sırada yer aldı:

En İyi CEO- Dr. Muharrem Usta

En İyi CFO- Burcu Öztürk

En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli – Dr. Deniz Can Yücel

En İyi Şirket

En İyi Yatırımcı İlişkileri Ekibi Ödülü

En İyi ESG (Sürdürülebilirlik Çevre, Sosyal ve Yönetişim)