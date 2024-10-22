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MKK: Menkul kıymet değeri ve yatırımcı sayısı artış gösterdi

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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 30 Eylül itibarıyla toplam menkul kıymet değerinin 18,40 trilyon liraya yükseldiğini ve yatırımcı sayısının 35,7 milyona çıktığını açıkladı. Ayrıca yılın 3. çeyreğinde 1,6 milyon yeni yatırımcı kaydedildi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 30 Haziran'da 18,29 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değerinin, 30 Eylül'de 18,40 trilyon liraya yükseldiğini bildirdi. MKK, 2024 yılı 3. çeyrek dönemine ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı "3. Çeyrek Sonu İtibarıyla Sermaye Piyasaları 2024 Panoraması" adlı videoda duyurdu.

YATIRIMCI SAYISI ARTTI

Buna göre, 30 Haziran'da 18,29 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değeri, 30 Eylül'de 18,40 trilyon liraya yükseldi. Aynı dönemde, toplam yatırımcı sayısı 35,3 milyondan 35,7 milyona çıktı. Toplam yatırımcı sayısı içerisindeki bakiyeli yatırımcı sayısı 10,7 milyon oldu. Yılın üçüncü çeyreğinde MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 1 milyon 632 bin 522 olurken, en çok yeni yatırımcı 508 bin 84 ile 21-40 yaş grubu bireysel erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 377 bin 239 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam hesap sayısı 82,6 milyondan 84,3 milyona çıkarken, bakiyeli hesap sayısı ise 15,2 milyon olarak gerçekleşti. Bu dönemde, 30 şirket halka arz edilirken, halka arzdan toplamda 54,3 milyar lira toplandı. Yatırımcıların halka arza toplam katılım sayısı ise 57 milyon 861 bin oldu.

YATIRIM FONLARININ PORTFÖY DEĞERİ 3,9 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI

3. çeyrek sonunda pay senetlerindeki portföy değeri 12,98 trilyon liraya gerilerken, yatırımcı sayısı ise 7,16 milyon olarak kaydedildi. Bu dönemde, yatırım fonlarının portföy değeri 3,9 trilyon liraya, buradaki yatırımcı sayısı ise 5,34 milyona çıktı. Bireysel ve kurumsal toplam 17 bin 758 yatırımcının Devlet İç Borçlanma Araçları portföy değeri 1,1 trilyon lira olarak gerçekleşti. Kitle fonlaması sistemindeki yatırımcı sayısı 41,9 bine çıkarken, aynı dönemde toplam 671 şirketin toplam ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 484 milyar 109 milyon 158 bin 493'ü buldu. Bu şirketlerin 167'si reel sektör, 504'ü diğer ihraççı şirketlerden oluştu.

MKK: Menkul kıymet değeri ve yatırımcı sayısı artış gösterdi
Kaynak: AA / Serap Doğan - Ekonomi

Merkezi Kayıt Kuruluşu Ekonomi Finans Eylül

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Yorumlar (2)

huseyin eskin:

Borsa kan ağlıyor. Küçük yatırımcı, hükümet tarafından balinalar yem edildi. Bunları gündeme getirin. Sipariş edilmiş haberleri geçin

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Mh Sn:

Onun için mi düşüş üstü düşüş var gerçekleri yazın bist teki ky kan ağlıyor!

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