MKK: Menkul kıymet değeri ve yatırımcı sayısı artış gösterdi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 30 Haziran'da 18,29 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değerinin, 30 Eylül'de 18,40 trilyon liraya yükseldiğini bildirdi. MKK, 2024 yılı 3. çeyrek dönemine ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı "3. Çeyrek Sonu İtibarıyla Sermaye Piyasaları 2024 Panoraması" adlı videoda duyurdu.

YATIRIMCI SAYISI ARTTI

YATIRIM FONLARININ PORTFÖY DEĞERİ 3,9 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI

3. çeyrek sonunda pay senetlerindeki portföy değeri 12,98 trilyon liraya gerilerken, yatırımcı sayısı ise 7,16 milyon olarak kaydedildi. Bu dönemde, yatırım fonlarının portföy değeri 3,9 trilyon liraya, buradaki yatırımcı sayısı ise 5,34 milyona çıktı. Bireysel ve kurumsal toplam 17 bin 758 yatırımcının Devlet İç Borçlanma Araçları portföy değeri 1,1 trilyon lira olarak gerçekleşti. Kitle fonlaması sistemindeki yatırımcı sayısı 41,9 bine çıkarken, aynı dönemde toplam 671 şirketin toplam ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 484 milyar 109 milyon 158 bin 493'ü buldu. Bu şirketlerin 167'si reel sektör, 504'ü diğer ihraççı şirketlerden oluştu.