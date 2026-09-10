MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan, GITEX Ai Türkiye'de konuştu:

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, tokenizasyonun yalnızca kripto para birimleriyle sınırlı olmadığını belirterek, altın, hisse senetleri, yatırım fonları ve devlet tahvilleri gibi gerçek finansal varlıkların da programlanabilir hale getirilebildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik ortaklığında düzenlenen GITEX Ai Türkiye, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, burada yaptığı konuşmada tokenizasyonun yalnızca kripto para birimleriyle sınırlı olmadığını belirterek, altın, hisse senetleri, yatırım fonları ve devlet tahvilleri gibi gerçek finansal varlıkların da programlanabilir hale getirilebildiğini söyledi.

Tokenizasyon ve akıllı sözleşmelerin, finansal varlıkların transferi ve bu varlıklara ilişkin süreçlerin otomatikleştirilmesine imkan sağladığını ifade eden Arıkan, akıllı sözleşmeler aracılığıyla bir finansal varlığın kimden kime, ne zaman ve hangi koşullarda aktarılacağına ilişkin süreçlerin tanımlanabildiğini belirtti.

Arıkan, blokzinciri ve Dağıtık Defter Teknolojisi (DLT) ile birlikte ortaya çıkan bu teknolojilerin, gerçek varlıkların dijital ortamda temsil edilmesinin ötesinde, söz konusu varlıkların programlanabilmesine de imkan verdiğini kaydetti.

Tokenizasyonun kripto paraların ötesine geçerek finansal altyapının merkezinde yer almaya başladığına dikkati çeken Arıkan, Türkiye'de bu alanda gerçekleştirilen çalışmalara da değindi.

Takasbank'ta daha önce görev yaptığını aktaran Arıkan, bu dönemde altın destekli bir kripto varlık geliştirdiklerini belirterek, "BİGA'yı tamamladık. BİGA, bir gram altın destekli kripto para birimi anlamına geliyor ve halihazırda Takasbank'ta faaliyette." ifadelerini kullandı.

Arıkan, BİGA'da altın için DLT ile geliştirilmiş bir altyapının bulunduğunu ve bu altyapı üzerinden altının farklı varlıklarla takasının gerçekleştirilebildiğini söyledi.

Türkiye'deki kripto varlık ekosistemine ilişkin düzenlemelere de değinen Arıkan, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yaklaşık iki yıl önce yapılan değişiklikle kripto varlıklara ilişkin temel unsurların tanımlandığını ifade etti.

Söz konusu değişikliğin ardından Sermaye Piyasası Kurulunun kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri hayata geçirdiğini belirten Arıkan, MKK olarak kripto varlık hizmet sağlayıcılarından gelen kayıtları güvenle tuttuklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA