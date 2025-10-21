MKE, Kosova'da Fişek Üretim Tesisi Kuracak

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi A.Ş. ( Mke ), Ürdün ve Moğolistan'ın ardından Kosova'ya da anahtar teslim fişek üretim tesisi inşa edecek.

Mke'den yapılan açıklamaya göre; yakın zamanda Ürdün ve Moğolistan'da kurulumu tamamlanan ve açılışı gerçekleştirilen fişek üretim tesislerinin ardından bir tesis de Avrupa'ya kuruluyor. Kosova ile imzalanan anlaşma ile yıllık 20 milyon fişek üretim kapasitesine sahip 'Dönüşümlü Fişek Üretim Hattı'nın 2026 yılında tamamlanması planlanıyor. Mke, Kosova'ya kovan ve mermi üretim makineleri, imla ve montaj hattı, laboratuvar ve test ekipmanları sağlayacak. Çalışacak personele üretim, bakım onarım eğitimleri ve teknik asistanlık hizmeti de MKE personeli tarafından verilecek. Kosova hükümetinden gelen talep üzerine fişek üretiminin gerçekleştirileceği binaların inşasını da Makine ve Kimya Endüstrisi gerçekleştirecek. Tesisin anahtarları, üretime hazır bir şekilde Kosova hükümetine teslim edilecek.

8 ÜLKE İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

MKE, halihazırda 8 farklı ülkede fişek, silah montajı ve mühimmat dolum montaj tesisi kurulumu için faaliyetlerini sürdürüyor. Farklı kıta ve ülkelerde kurulacak montaj ve üretim tesisleri hem bölgesel güvenliğe katkı sağlıyor hem de ekonomik iş birliği alanlarını genişletiyor.