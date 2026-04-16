MKE, 1,5 Milyar Dolarlık Yatırım Programını Hayata Geçirdi

Güncelleme:
MAKİNE ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) Anonim Şirketi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını yerli imkanlarla karşılamak ve savunma sanayinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla 2023-2027 dönemini kapsayan toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçirdi.

Mke'den yapılan açıklamaya göre; yatırım programı kapsamında mevcut fabrikalara ek olarak Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun'da 3 yeni fabrika daha üretime başlayacak. Yürütülen bu yatırımlar ile enerjik malzemelerden mühimmat üretimine, silah sistemlerinden roket teknolojilerine, uçak bombalarından KBRN koruyucu ekipmanlara kadar geniş bir alanda, Türkiye'nin stratejik üretim kabiliyetinin önemli ölçüde güçlendirmesi hedefliyor. Ayrıca, hayata geçirilen yeni Ar-Ge merkezleri sayesinde, yüksek teknoloji geliştirme yolunda adım atılıyor.

PATLAYICI HAM MADDEDE DIŞA BAĞIMLILIK SONA ERECEK

Kırıkkale'de yaklaşık 8 milyon metrekare alan üzerinde inşası devam eden MKE Hüseyin Kahya Enerjik Malzemeler Fabrikası'nda; nitroselüloz, barut ve roket yakıtları başta olmak üzere birçok stratejik patlayıcının üretimi gerçekleştirilecek ayrıca bazı kimyasalların üretimi de ilk kez yapılacak. Fabrikanın 2026 yılı içerisinde faaliyete geçmesi ve üretime başlaması planlanıyor. Yaklaşık bin kişiye istihdam imkanı sunacak fabrikanın tamamlanmasıyla mevcut roket yakıtı, barut ve patlayıcı üretim kapasitelerinde yaklaşık 3 kat artış sağlanmış olacak. En önemlisi ise Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ve halihazırda yurt dışından temin edilen bazı kritik kimyasallar, Kırıkkale'de üretilecek. Böylece Türkiye'nin patlayıcı ham maddesi konusunda dışa bağımlılığı tamamen sona erdirilmiş olacak.

Kırşehir'de kurulan üretim altyapısıyla KBRN tehditlerine karşı koruyucu ekipmanların yerli imkanlarla geliştirilmesi ve seri üretimi mümkün hale getirilirken; Samsun'da kurulan yeni üretim hattı ile MK serisi uçak bombalarının üretim kapasitesi önemli ölçüde artırılmış olacak.

KRİTİK MÜHİMMAT VE SİLAH SİSTEMLERİNDE ARTIŞ

Sadece yeni tesis ve fabrikaların inşası değil, mevcut fabrikalarda yeni teknolojilerin kazanımı ve kapasite artışı projeleri kapsamında yatırım gerçekleştirildi. Şu ana kadar mevcut fabrikalar bünyesinde 30'dan fazla yeni üretim hattının yanı sıra 350'den fazla yeni üretim tezgahının kurulumu tamamlandı. Kapsamlı yatırım programıyla birlikte yerli savunma sanayinin üretim kapasitesinde dikkat çekici artışlar da sağlanmış olacak. Bu kapsamda; 155 milimetre obüs mühimmatı üretim kapasitesi yüzde 5 bin 400, dünyada çok az sayıda ülkenin üretim kabiliyetine sahip olduğu 76 milimetre DENİZHAN milli deniz topu üretim kapasitesi yüzde 500, topçu roketleri ve 2,75 inç roket üretim kapasitesi yüzde 1900, 60-81-120 milimetre havan mühimmatı üretim kapasitesi yüzde 300, tank ve obüs (Altay, Fırtına/Gürhan, Boran) silah sistemleri üretim kapasitesi yüzde 100, keskin nişancı fişeği üretim kapasitesi yüzde 455, hafif kalibre silah üretim kapasitesi yüzde 50 oranında artacak.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları: Kendi babam beni...
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı

Dünyayı ayağa kaldıracak karar
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
Tunceli'de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi

Munzur Çayı'nda cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi
Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, mağdur oldu: Ortada ürün yok ama garanti süreci başladı

Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, gelen mesajla şok yaşadı
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı

Dünyayı ayağa kaldıracak karar
Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş! Altınlarını bile çalmışlar

Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş! Altınlarını bile çalmışlar
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı

Çakmağını vermeyen kuzenini bıçakladı