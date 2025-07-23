Mitsubishi Electric Türkiye, Müşteri Deneyimini Yükseltiyor

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, dijitalleşme yatırımları kapsamında çağrı merkezi yapısını yeniden düzenleyerek müşteri çağrılarına cevap verme oranını yüzde 94'e yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılın başında hayata geçirilen yeni sistem sayesinde ortalama bekleme süresi ise 33 saniyeye kadar düştü.

Yeni sistemle birlikte, müşteri bildirimleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) düzenlemelerine uygun biçimde kayıt altına alınıyor ve uçtan uca izlenebiliyor. Bölgesel analiz imkanı sağlayan bu yapı, markanın müşteri odaklı hizmet anlayışını destekliyor.

CRM uygulamasının bayi, yetkili servis ve Mitsubishi Electric ekipleri tarafından entegre şekilde kullanılmasıyla birlikte müşteri talepleri anlık olarak izlenebiliyor ve satış sonrası hizmetlerden müşteri deneyiminin tüm aşamalarına kadar kapsayıcı bir yapı oluşturuluyor.

Hizmet kalitesi izleniyor, self-servis destek sağlanıyor

Şirket, müşteri memnuniyetini artırma hedefiyle "Müşteri Deneyimi İpuçları Serisi" adı altında tüm paydaşlara yönelik içerikler sunarken, operasyonel verimliliği artırmaya ve müşterilere daha hızlı, şeffaf ve tutarlı hizmet sağlamaya odaklanıyor.

Yeni sistem dahilinde kullanılan CRM ve IVR teknolojileri sayesinde müşteri talepleri sistematik olarak yönetilip analiz ediliyor. WhatsApp Business, Chatbot ve sosyal medya entegrasyonlarıyla kolay iletişim kurulabilirken, SMS yoluyla iletilen rehber videolarla müşterilere self-servis destek sağlanıyor.

Düzenli olarak gerçekleştirilen memnuniyet ve Net Tavsiye Skoru (NPS) ölçümleriyle hizmet kalitesi izleniyor. Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, dijitalleşme yatırımlarıyla operasyonel süreçlerini iyileştirmenin yanı sıra daha şeffaf ve öngörülebilir müşteri deneyimi sunarak sektörde fark yaratmayı hedefliyor.