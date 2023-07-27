Mısır Süveyş Kanalı, 67 yılda 143 milyar dolar gelir elde etti

Mısır Süveyş Kanalı, 67 yılda toplam 31,599 milyar ton net tonajla yaklaşık 1,071 milyon geminin geçişine olanak sağlayarak 143,864 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

Mısır Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 26 Temmuz 1956'da kamulaştırılmasından bu yana kanalın toplam 31,599 milyar ton net tonajla yaklaşık 1,071 milyon geminin geçişine olanak sağladığını belirtti.

67 yılı aşan bu süre zarfında 143,864 milyar dolardan fazla devasa bir gelir sağlayan stratejik su yolu, Mısır kamu hazinesinin en önemli döviz kaynaklarından biri olmaya devam etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)