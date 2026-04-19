Mısır'dan 27 milyar dolarlık yeni şehir projesi

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, 27 milyar dolarlık yatırımla hayata geçecek kentsel gelişim projesinin açılışını yaptı. Yeni İdari Başkent’te gerçekleştirilecek proje, 155 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleriyle tasarlandı.

Mısır hükümetinden yapılan açıklamaya göre proje, Kahire'nin doğusundaki Yeni İdari Başkent'te bulunan Bakanlar Kurulu merkezinde duyuruldu.

Projenin, özel sektör şirketi Talaat Moustafa Group Holding ile Mısır Ulusal Bankası ortaklığında, Yeni Kahire'de hayata geçirileceği belirtildi.

Başbakan Medbuli, açılışta yaptığı konuşmada projeyi, "Mısır devleti için kentsel gelişim ve ekonomik büyüme açısından gerçek bir dönüşüm sağlayacak, her yönüyle dünya standartlarında bir projenin başlatılması" olarak nitelendirdi.

Yaklaşık 1,4 trilyon Mısır cüneyhi (27 milyar dolar) yatırım değerine sahip projenin 155 binden fazla kişiye istihdam sağlamasının beklendiğini aktaran Medbuli, projenin devlet bütçesine 818 milyar Mısır cüneyhi tutarında vergi geliri kazandırmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Konut, idari ve otel alanlarını kapsayan toplam 165 kuleden oluşacak proje kapsamında, 1,5 milyon metrekareden fazla yeşil ve açık alanın yer alacağı ve bunun toplam proje alanının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturacağı bildirildi.

Medbuli, projenin tasarımında karbon emisyonlarının azaltılması, çevresel dengenin korunması ve gürültünün azaltılması gibi unsurların ön planda tutulduğunu belirterek, yaşam ve çalışma için daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar

Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
Haberler.com
500

Eleştiriler ona fark etmiyor! Mauro Icardi tarihe geçti

Yok artık Mauro Icardi!
Yunus Akgün'den Fenerbahçe itirafı

Maç biter bitmez flaş itiraf: Fenerbahçe...
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu

Vahşet anında sınıftaki öğrencilerin yaptıkları kahretti
Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Adliye önünde kahreden yüzleşme: Acılı anne eski valiye hesap sordu
Eleştiriler ona fark etmiyor! Mauro Icardi tarihe geçti

Yok artık Mauro Icardi!
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz

Bu anket bomba: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu

Görüntüler korkunç! Hani ateşkes ilan edilmişti