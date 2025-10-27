Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Asal Araştırma, 12–18 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği son ankette, 2026 yılında en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması konusundaki kamuoyu eğilimini ölçtü.

YÜZDE 79'LUK KESİM "GEREKLİDİR" DEDİ

2.000 kişiyle CATI (bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemiyle yapılan araştırmaya göre, katılımcıların %78,9'u "gereklidir", %13,6'sı "gerekli değildir", %7,5'i ise "fikrim yok/cevap yok" yanıtını verdi. Sonuçlar, toplumun büyük çoğunluğunun emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını desteklediğini gösterdi. Ekonomistler, bu talebin özellikle artan yaşam maliyetleri ve alım gücündeki düşüşle bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.

GÖZLER 2026 ZAMMINDA

Eylül ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 3 aylık fark yüzde 7,5 oldu. Geriye kalan üç ayın (Ekim, Kasım, Aralık) verileri merakla beklenirken, yıl sonu tahminlerine göre emekli maaşlarında uygulanacak artış oranı şimdiden konuşulmaya başlandı.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 7,5 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı verilerini açıklamasıyla birlikte, 2025'in ikinci yarısına ait ilk üç aylık enflasyon farkı belli oldu. Temmuz, ağustos ve eylül dönemini kapsayan üç aylık süreçte enflasyon yüzde 7,5 olarak gerçekleşti. Nihai zam oranı ise kalan üç ayın (ekim, kasım ve aralık) enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

OCAK 2026 EMEKLİ ZAMMI İÇİN 3 FARKLI SENARYO

Yılın son çeyreğinde açıklanacak enflasyon oranlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam da değişecek.

Aylık enflasyonun %1,5 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık TÜFE oranı %12,42 olacak.

Aylık %2 enflasyon açıklanırsa, zam oranı %14,08'e yükselecek.

Aylık %2,5 seviyesinde bir artış yaşanırsa, emeklilerin alacağı zam %15,77 olacak.

Bu oranlar, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamındaki tüm emekliler için geçerli olacak.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM TAHMİNİ

Yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminler, Merkez Bankası ve ekonomi çevrelerinin projeksiyonlarında %28,5–%30 aralığında şekilleniyor. Bu beklentiler dikkate alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak 2026'da %10,14 ile %11,43 arasında bir zam yapılması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 2 SENARYO

Şu anda 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı, yıl sonu enflasyonuna göre iki farklı seviyeye çıkabilir:

%10,14 zam senaryosunda maaş 18.592 TL'ye yükselecek.

%11,43 zam senaryosunda ise en düşük maaş 18.810 TL olacak.

Bu oranlara refah payı eklenmesi halinde artışların daha da yükselebileceği, yeni taban maaşın 19 bin TL'nin üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.