Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı zam oranı yüzde 18,60 olarak kesinleşti. Zamlı maaşların ne zaman yatacağı ve fark ödemelerinin hangi tarihte hesaplara geçeceği merak konusu oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026'nın ilk yarısında alacağı zam oranı netleşti. Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik artışa, 6 aylık enflasyon farkı eklendi ve toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu. Bu artışa ayrıca 1.000 TL seyyanen zam da eklendi.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE OLDU?

Yapılan artışlarla birlikte;

En düşük memur maaşı 52 bin 617 TL'den 60 bin 896 TL'ye yükseldi.

En düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 TL seviyesine çıktı.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta, 1.000 TL seyyanen zam dahil şekilde hesaplarında görecek. Memur emeklileri ise maaşlarını ay başında eski tutarla aldı. Zam farklarının ise hükümet tarafından açıklanacak takvime göre ocak ayı içinde ayrıca hesaplara yatırılması bekleniyor.

POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR MAAŞI DA GÜNCELLENDİ

Yeni zamla birlikte bazı meslek gruplarının maaşlarında da artış yaşandı. Buna göre;