Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren gelişme! AK Parti, memur ve emeklilikte büyük değişiklik sinyali verdi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, 5 milyonu aşan memur çalışan sayısı, EYT ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Demiröz, EYT sonrası güvenlik sisteminde eksikliklerin ortaya çıktığını söyledi. Bunları düzeltmek için bir dizi öneri sıraladı.

YENİ BİR EMEKLİLİK SİSTEMİ Mİ GELİYOR?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, emeklilerin durumunu bildiklerini belirterek, "Emeklilerin emeklilik sistemini gözden geçirmemiz lazım. EYT çıkarıldıktan sonra tabii sosyal güvenlik sistemi biraz daha karmaşık hale geldi. En kısa zamanda tekrar Türkiye'nin bunu normal, uluslararası düzeyde bir sosyal güvenlik sistemine kavuşturması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

657'DE DEĞİŞİKLİK SİNYALİ VERDİ

Vedat Demiröz, "Hatta belki 657 Devlet Memurları Yasası'nda da yeni bir düzenleme yaparak bizim özel sektörü öne çıkarıp cazip hale getirmemiz lazım" şeklinde konuştu. Mevcut durumda herkesin kamu sektöründe çalışmak istediğinin altını çizerek "öyle olmayınca herkes devlete yükleniyor, devlette şu anda 5 milyonu aşan çalışanımız var. Bu çok yüksek. Yani hem e-Devlet'e geçtik mesela, onun da avantajları olmasına rağmen bu 5 milyonu geçen devlet memuru sayısı, ülkenin maaş ödemeleri bakımından, bütçedeki ödemeler bakımından yüksek bir rakam" dedi.