Milyonlarca emekliyi kara kara düşündürecek kararın eli kulağında

Türkiye'de sayıları 16 milyonu aşan emekliler, yüksek enflasyon ve düşük maaş artışları nedeniyle alım güçlerini kaybetmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli, ocak ayında açıklanacak yeni zam oranına kilitlendi.

ZAM ORANI 3 OCAK'TA BELLİ OLACAK

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, 3 Ocak 2026'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının netleşeceğini söyledi.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM YOK

Karakaş, geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl için refah payı ya da seyyanen zam uygulamasının gündemde olmadığını belirtti. Uzman, şu ana kadar açıklanan 3 aylık enflasyon verilerine göre emeklilerin kesinleşmiş enflasyon farkının yüzde 7,51 olduğunu aktardı.

ZAMLAR SADECE KÖK MAAŞA YANSIYACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre, yıl sonunda açıklanan enflasyon farkı yalnızca emeklilerin kök maaşlarına yansıtılacak. Bu durumda, temmuz ayında Meclis'ten geçen düzenlemeyle 16 bin 881 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı için yeni bir yasal düzenleme gerekecek.

2026'DA EN DÜŞÜK MAAŞ 18 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

İsa Karakaş, 2026 yılında en düşük emekli maaşının enflasyon farkı oranında artırılmasının muhtemel olduğunu belirterek, "Bu durumda en düşük emekli maaşı 18 bin 148 TL'ye yükselebilir" dedi.

EMEKLİLERİN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Uzmanlar, emeklilerin gelirlerinin enflasyon karşısında erimemesi için köklü bir düzenleme yapılması gerektiğini vurgularken, milyonlarca emekli 2026'ya umutla ama temkinli bir şekilde hazırlanıyor.