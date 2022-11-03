Milyonlar heyecanla bekliyor! İşte 4 aylık enflasyona göre memur ve emekli zammı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin yılbaşında alacağı zam oranı da netleşmeye başladı. Yılın ikinci yarısına ait 4 aylık enflasyon hesaplamasına göre, memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 11,84 oranında, SSK emeklilerine ise yüzde 10,84'lük zam göründü. Kesin oran ise kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak.

Milyonlarca emekli ve memur yılbaşında alacakları zammı merakla bekliyor. Her iki grubun maaş artışında enflasyon kritik öneme sahip. Memurlar ve memur emeklileri bu rakama göre enflasyon farkı almaya hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar yeni yılda zam alıyor.

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 10,84 OLDU

TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 3,54 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 85,51 oldu. Böylece yılın ikinci yarısına ait 4 aylık enflasyon yüzde 10,84 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu rakama göre memur ve memur emeklileri yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak en az yüzde 3,84'lük enflasyon farkına hak kazandı. Yeni yılda memurlar yüzde 8 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık rakamlara göre memurun ocak ayı zammı enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 11,84 olacak.

SSK EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir enflasyon oranında zam alıyorlar. Emekliler için dört aylık verilere göre şimdiden yüzde 10,84'lük zam imkanı oluştu.

KESİN ORAN 3 OCAK'TA BELLİ OLACAK

Kasım enflasyonu 5 Aralık, Aralık enflasyonu ise 3 Ocak'ta açıklanacak. Memur, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranları bu tarihlerde açıklanan rakamların sonunda belli olacak.