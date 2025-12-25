Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yapay zeka alanındaki koordinasyon görevini yürütecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, yapay zeka alanında koordinasyon görevlerini de kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılarak 'Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü' adını aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünün adı, yapay zeka alanında koordinasyon görevini de kapsayacak şekilde "Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü" olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlık bünyesindeki Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünün adı "Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri arasına yapay zeka alanına yönelik çalışmalar da eklendi.

Söz konusu görev ve yetkiler, "yapay zeka teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun olarak geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak, yapay zeka alanında politika önerileri ve stratejiler oluşturmak ve uygulamak, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması için veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesini artırmak, girişimleri ve AR-GE faaliyetlerini desteklemek, gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak, uluslararası işbirlikleri geliştirmek, ulusal ölçekte yönetişim ve koordinasyonu sağlamak, bu alanlarda kamudaki yapay zeka çalışmalarına katkı sağlamak" olarak belirlendi.

Genel müdürlük, veri merkezlerine ilişkin görevler de üstlendi. Bu kapsamda, Türkiye'deki veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştirmek, bu alanda politika önerileri, stratejiler oluşturmak ve uygulamak, veri merkezlerine ilişkin kriterler ve standartlar belirlemek, belgelendirme ve yetkilendirmeye yönelik düzenlemeler yapmak ve uygulamak da Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri arasında yer aldı.

Öte yandan, Kararname kapsamında, "genel müdür" ve "genel müdür yardımcısı" kadrolarında bulunanlar sırasıyla "Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü" ve "Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdür Yardımcısı" kadrolarına atanmış sayılacak.

