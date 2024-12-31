600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara

2025 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye tutarı bu yıl 600 Milyon lira olarak belirlendi. Noter huzurunda yapılan çekiliş 18.30'da başladı. 600 milyon liralık büyük ödüllü Milli Piyango ise 23:15'de çekildi. Amorti 2 ve 7 rakamlarına isabet etti.

İŞTE ŞANSLI NUMARA

Bu yıl büyük ikramiye 3 çeyrek bilete çıktı.

İşte kazandıran numara: 1052448

ŞANSLI KİŞİLERİN ŞEHİRLERİ DE BELLİ OLDU

Üç çeyrek bilete çıkan büyük ikramiyenin şanslı kişilerin şehirleri de belli oldu. Büyük ikramiyenin çıktığı il ve ilçeler şöyle: Bursa/Osmangazi, Antalya/Muratpaşa, İzmir Bergama.

AMORTİNİN İSABET ETTİĞİ RAKAMLAR

Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülü olarak bilinen Amorti rakamları Milli Piyango biletinin son rakamlarıdır. Bu sene amorti kazandıran numaralar ise 2 ve 7 oldu.