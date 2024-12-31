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600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara

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Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin 600 milyonluk büyük ödülü, bu yıl üç çeyrek bilete çıktı. İşte şanslı numara...

2025 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye tutarı bu yıl 600 Milyon lira olarak belirlendi. Noter huzurunda yapılan çekiliş 18.30'da başladı. 600 milyon liralık büyük ödüllü Milli Piyango ise 23:15'de çekildi. Amorti 2 ve 7 rakamlarına isabet etti.

İŞTE ŞANSLI NUMARA

Bu yıl büyük ikramiye 3 çeyrek bilete çıktı.

İşte kazandıran numara: 1052448

ŞANSLI KİŞİLERİN ŞEHİRLERİ DE BELLİ OLDU

Üç çeyrek bilete çıkan büyük ikramiyenin şanslı kişilerin şehirleri de belli oldu. Büyük ikramiyenin çıktığı il ve ilçeler şöyle: Bursa/Osmangazi, Antalya/Muratpaşa, İzmir Bergama.

AMORTİNİN İSABET ETTİĞİ RAKAMLAR

Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülü olarak bilinen Amorti rakamları Milli Piyango biletinin son rakamlarıdır. Bu sene amorti kazandıran numaralar ise 2 ve 7 oldu.

600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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600 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıÖmer GZKZL:

nah çıkar,hepsi yalan dolan

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Haber YorumlarıÖzgün Gökalp:

Tüpçüye çıkmıştır

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Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

Kimsenin kazandığı yok kardeşim, atıyorlar. :D

Yorum Beğen53
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Haber YorumlarıYusuf Yorulmaz:

devlete borcunu ödemeyen adam size mi para verecek

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıFurkan inci:

haram sadece felaket getirir

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarısemih çaktaş:

Oley be oha benım numaram cıdden banamı çıktı ????

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

veya yandaşa çıkar öyle isede

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıCem Ali Tozoglu:

Ayni kisiye cikan Bir Oyun

Yorum Beğen9
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Haber YorumlarıRecep Taşçı:

Bana çılmadı

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıosman peler:

kime çıktı acaba ya he he ??

Yorum Beğen7
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