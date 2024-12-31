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Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu

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Milli Piyango Yılbaşı Büyük Çekilişi'nde 600 milyon liralık rekor ikramiye için bekleyiş sürerken, 6 milyon ve 60 milyon lira kazanan numaralar belli oldu.

Milli Piyango Yılbaşı Büyük Çekilişi heyecanı sürüyor. Saat 18.30'da başlayan çekilişte gözler 600 milyon liralık rekor ikramiyeye çevrildi.

Öte yandan 6 milyon lira ve 60 milyon lira kazanan numaralar da belli oldu. Rakamlar şöyle:

6 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

2432263

2432263

3864413

4063986

4821966

5355909

7149626

7755558

8142779

8509287

8873296

60 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

1223970

5234525

Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Bak burdan söylüyorum Suriyeye çıkmıştır buseferde :)

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Halktan birine yedirmezler onlarda öyle göz var mı kendi adamlarına çıkarıyorlar saflar üzerinden parayı kırıyorlar

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Haber YorumlarıHuseyın Sezgi:

Malta adalarına çıkmış.

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Haber Yorumlarımert barlik:

Biletlerimin arasında bu numaraların hiç biri yok,ama sorun yok, umudumu şanslı sayıya saklıyorum :)

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Tüpçü kendi adamına çıkarmıştır yine

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Haber YorumlarıAli:

Bana çıkmış 60 milyon. Burda Kalabalık yapmayın Fakirler :)))

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Haber YorumlarıYunuss Bayern:

Kazanan talihlilere şimdiden hakkımı haram ediyorum

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Haber YorumlarıH.K K.H:

boş işler

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