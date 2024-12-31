Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
Milli Piyango Yılbaşı Büyük Çekilişi'nde 600 milyon liralık rekor ikramiye için bekleyiş sürerken, 6 milyon ve 60 milyon lira kazanan numaralar belli oldu.
Milli Piyango Yılbaşı Büyük Çekilişi heyecanı sürüyor. Saat 18.30'da başlayan çekilişte gözler 600 milyon liralık rekor ikramiyeye çevrildi.
Öte yandan 6 milyon lira ve 60 milyon lira kazanan numaralar da belli oldu. Rakamlar şöyle:
6 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR
2432263
2432263
3864413
4063986
4821966
5355909
7149626
7755558
8142779
8509287
8873296
60 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR
1223970
5234525