Milli Elektrikli Hızlı Tren, dinamik fren testlerinde saatte 225 kilometre hıza ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: - "Hızlı trenimiz, testlerin en kritik aşamasını iki gün gibi kısa bir sürede geçerek, mühendisliğimizin ve işçiliğimizin teknolojik yetkinliğini kanıtladı, önemli bir başarıya imza attı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin, dinamik fren testlerinin ikinci gününde, saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin Milli Elektrikli Hızlı Treni'nin, test süreçlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin ilk hızlı treninin üretiminin tamamlanmasının ardından, treni test sürüşleri için raylara indirdiklerini belirten Uraloğlu, dinamik yol testlerinin başarıyla devam ettiğini vurguladı.

Uraloğlu, hızlı trenin kritik testlerinden biri olan dinamik fren testlerinde önemli bir başarıya imza attıklarına dikkati çekerek, "Yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştı. Hızlı trenimiz, testlerin en kritik aşamasını iki gün gibi kısa bir sürede geçerek, mühendisliğimizin ve işçiliğimizin teknolojik yetkinliğini kanıtladı, önemli bir başarıya imza attı." ifadelerini kullandı.

Test süreçlerinin tamamlanmasıyla, hızlı trenin saatte 225 kilometre işletme hızıyla, Türkiye'nin hızlı tren hatlarında hizmet vereceğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ilk hızlı treninin henüz yolun başında sergilediği bu performans, yerli teknolojilerimizin geldiği noktayı gösteren önemli bir milattır. Dinamik fren testlerimiz, şu an Mithatpaşa-Bilecik hattımızda devam ediyor. Buradaki süreçlerin ardından, ülkemizdeki diğer hızlı tren hatlarında test süreçlerini gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA / Mert Davut
