Milas'ta Topraksız Tarım Bölgesi İstihdam Yaratacak

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla'nın Milas ilçesinde Bin 500 kişiyi istihdam etmesi beklenen Milas Topraksız Örtü Altı Organize Tarım Bölgesi arazisinde incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık'ı Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Konuk eşlik etti.

Milas Avşar Mahallesinde yüzde 75'i kadın olmak üzere Bin 500 kişiye istihdam sağlayacak, Milas ilçesini bölgenin sebze ve meyve tedarik merkezine dönüştürecek olan Milas Topraksız Örtü Altı Organize Tarım Bölgesi arazisinde incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, OSB'nin faaliyete geçmesi ile önemli bir istihdam sağlayacağını açıkladı.

Topraksız tarım teknolojisiyle modern bir alt yapıya sahip olması planlanan Milas Topraksız Örtü Altı Organize Tarım Bölgesi'nin, Ar-Ge, inovasyon merkezi, eğitim merkezi ve fide, gübre, sera malzemeleri, ambalaj gibi tarım yan kollarını da içinde barındırması planlanıyor. - MUĞLA