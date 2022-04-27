Milas'ta kırsalda yaşayan vatandaşlara ipek böceği larvası ve halı ipi dağıtıldı - Haberler

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Milas'ta kırsalda yaşayan vatandaşlara ipek böceği larvası ve halı ipi dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Milas'ta kırsalda yaşayan vatandaşlara ipek böceği larvası ve halı ipi dağıtıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ekonomik refah seviyelerini arttırmak amacıyla ipek böceği larvası ve halı ipi dağıtımı gerçekleştirildi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ekonomik refah seviyelerini arttırmak amacıyla ipek böceği larvası ve halı ipi dağıtımı gerçekleştirildi.

Vatandaşların yangın nedeni ile yaşadıkları ekonomik gelir kaybını telafi etmek ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile alternatif gelir sağlamak için Çomakdağ Mahallesi'nde ipek böceği larvası, Akçakaya Mahallesi'nde ise halı ipi dağıtımı yapıldı. Kozabirlik iş birliğiyle hayata geçirilen 'İpek Böceği Yetiştiriciliği Projesi' çerçevesinde ilk olarak Çomakdağ'da bulunan üreticilere ipek böceği larvası dağıtılırken ardından Akçakaya Mahallesi'ne geçildi. Yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarından etkilenen kırsal mahallelerde halı dokumayı taahhüt eden vatandaşlara hem ekonomik gelir sağlama hem de unutulmaya yüz tutmuş 'Milas Halısı' dokunmasını da teşvik etmek amacıyla halı ipi dağıtımı gerçekleştirildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İpek Böceği, Yangın, Muğla, Ekonomi, Haberler

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