Milas-Bodrum Havalimanı'nda Temmuz ayında 829 bin yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum Havalimanında Temmuz ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 829 bin 722 kişi olarak açıklandı. Aynı dönemde 7 bin 710 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı da 9 bin 085 ton oldu.

Milas-Bodrum Havalimanından 2026 yılının ilk 7 aylık döneminde ise 2 milyon 348 bin 806 yolcuya hizmet verildi. 7 aylık dönemde 22 bin 426 uçuk trafiği ve 23 bin 649 ton yük taşındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı