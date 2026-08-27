Haberler

Milas-Bodrum Havalimanı'nda Temmuz ayında 829 bin yolcuya hizmet verildi

Milas-Bodrum Havalimanı'nda Temmuz ayında 829 bin yolcuya hizmet verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre, Milas-Bodrum Havalimanı'nda Temmuz ayında 829 bin 722 yolcuya hizmet verildi, 7 bin 710 uçak trafiği gerçekleşti ve 9 bin 085 ton yük taşındı. Yılın ilk 7 ayında ise toplam 2 milyon 348 bin 806 yolcu, 22 bin 426 uçak trafiği ve 23 bin 649 ton yük kaydedildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum Havalimanında Temmuz ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 829 bin 722 kişi olarak açıklandı. Aynı dönemde 7 bin 710 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı da 9 bin 085 ton oldu.

Milas-Bodrum Havalimanından 2026 yılının ilk 7 aylık döneminde ise 2 milyon 348 bin 806 yolcuya hizmet verildi. 7 aylık dönemde 22 bin 426 uçuk trafiği ve 23 bin 649 ton yük taşındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim
Aziz Yıldırım'ın neden küfürler savurduğu ortaya çıktı

O küfürleri neden ettiği ortaya çıktı
Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan tatil pozları

Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan tatil pozları
Rize'de yüzdüğü sırada kaybolan minik Arif'in cansız bedeni bulundu

Denizde kaybolan küçük Arif'ten haber var
Çorum'da mezarlıkta yaşayan kadına belediyeden sıcak yuva

65 yaşında mezarlıkta yaşıyor: "Onlarla dertleşiyorum"
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi

Gece yarısı iki ülkeye operasyon! Asker karadan girdi, evler basıldı