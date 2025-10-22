Milas-Bodrum Havalimanı 2025'te 3.7 Milyon Yolcu Ağırladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum havalimanı 2025 yılının ilk 9 ayında 3 milyon 762 bin 108 yolcuya ve 35 bin 405 uçuş trafiğine hizmet verdi.

Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Eylül ayında hizmet verilen yolcu sayısı 640 bin 401 kişi, uçak sayısı 5 Bin 208 ve taşınan yük miktarı da 7 bin 041 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA