Milas-Bodrum Havalimanı 2025'te 3.7 Milyon Yolcu Ağırladı

Milas-Bodrum Havalimanı 2025'te 3.7 Milyon Yolcu Ağırladı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Milas-Bodrum Havalimanı'nın 2025 yılının ilk 9 ayında toplam 3 milyon 762 bin 108 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Eylül ayında ise 640 bin 401 yolcu ve 5 bin 208 uçuş kaydedildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum havalimanı 2025 yılının ilk 9 ayında 3 milyon 762 bin 108 yolcuya ve 35 bin 405 uçuş trafiğine hizmet verdi.

Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Eylül ayında hizmet verilen yolcu sayısı 640 bin 401 kişi, uçak sayısı 5 Bin 208 ve taşınan yük miktarı da 7 bin 041 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
