Milas-Bodrum Havalimanı 2025 İlk Çeyrekte 297 Bin Yolcu Ağırladı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Milas-Bodrum Havalimanı'nın 2025 yılının ilk üç ayında 297 bin 936 yolcuya ve 4 bin 296 uçuş trafiğine hizmet verdiğini duyurdu. Mart ayında ise 109 367 yolcu ve 1,586 uçuş gerçekleşti.
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum havalimanı 2025 yılının ilk üç ayında 297 bin 936 yolcuya ve 4 bin 296 uçuş trafiğine hizmet verdi.
Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Mart ayında hizmet verilen yolcu sayısı 109 367 kişi, uçak sayısı Bin 586 ve taşınan yük miktarı da 692 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi