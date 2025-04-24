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Milas-Bodrum Havalimanı 2025 İlk Çeyrekte 297 Bin Yolcu Ağırladı

Milas-Bodrum Havalimanı 2025 İlk Çeyrekte 297 Bin Yolcu Ağırladı
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Milas-Bodrum Havalimanı'nın 2025 yılının ilk üç ayında 297 bin 936 yolcuya ve 4 bin 296 uçuş trafiğine hizmet verdiğini duyurdu. Mart ayında ise 109 367 yolcu ve 1,586 uçuş gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum havalimanı 2025 yılının ilk üç ayında 297 bin 936 yolcuya ve 4 bin 296 uçuş trafiğine hizmet verdi.

Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Mart ayında hizmet verilen yolcu sayısı 109 367 kişi, uçak sayısı Bin 586 ve taşınan yük miktarı da 692 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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