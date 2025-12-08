Haberler

KAGİDER ve Migros işbirliğinde tarımda kadın girişimcilere destek

Migros, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle düzenlediği iki günlük eğitim kampında, 36 kadın girişimciye dijital tarım, finansal okuryazarlık ve pazarlama gibi konularda eğitimler verildi. Program, kadın girişimcilerin tarımda önemli bir dönüşüm yaratmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Migros'un Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle yürüttüğü "Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı" kapsamında düzenlenen iki günlük eğitim kampı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Türkiye'nin 26 ilinden tarım sektöründe faaliyet gösteren 36 kadın girişimci, dijital tarım uygulamalarından finansal farkındalığa, gıda güvenliğinden markalaşma süreçlerine kadar çeşitli alanlarda eğitim aldı.

Kampın ilk gününde yerelleşme ve tarımsal kalkınma, kalite süreçleri, süreç tasarımı, pazarlamada genel perspektifiyle teşvikler ve kamu desteklerine ilişkin oturumlar yapıldı.

Etkinlik kapsamında ikinci gün ise perakendede medya dinamikleri, dijital pazarlamada mecra seçimi, dijital tarım alanındaki güncel yaklaşımlar ve girişimcilerin finansal okuryazarlığını artırmaya yönelik sunumlar gerçekleştirildi. Programda ayrıca önceki dönem mezunlarının deneyimlerini paylaştığı "iyi örnek" paneli düzenlendi.

Kampı başarıyla tamamlayan katılımcılar arasından seçilecek 15 kadın girişimci, programın sonraki aşamasında mentörlük desteği alacak. Migros, kampa katılan ve kalite standartlarına uygun üretim yapan tüm girişimcilere ürünlerini Türkiye genelindeki mağazalarında satışa sunma imkanı sağlayacak.

"Kadın girişimciler tarımda önemli bir dönüşüm yarattı"

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, programın 6. yılında kadın girişimcilerin tarımda önemli bir dönüşüm yarattığını belirtti.

Baydur, KADİGER ile yaptıkları işbirliğiyle kadın girişimcilere üretim, kalite süreçleri, finansal okuryazarlık, markalaşma ve dijital tarım teknolojileri gibi farklı birçok alanda eğitim ve danışmanlık desteği sağladıklarını aktardı.

Bu desteklerle kadın girişimcilerin yerelden ulusala yayılan projeler geliştirdiğini görmekten mutluluk duydukların vurgulayan Baydur, "Kadınların ekonomik hayata katılımları aynı zamanda bölgelerin kalkınmasına da önemli katkılar sağlıyor. Ürünleri Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarımızda satışa sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerelleşme yaklaşımları kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalara değinen Baydur, şunları kaydetti:

"Kayseri'de yerli yeşil mercimek, Niğde'de yerli tohumlarla üretilmiş barbunya ve patates, Adana'da yerli susam, Ordu'da yumurta üretimi çalışmalarımızda kadınlarımızın emeği var. Yerel kooperatifler ve birlikler ile yaptığımız işbirlikleriyle sahada daha çok kadına ulaşabiliyoruz. Onarıcı tarım ve münavebe uygulamalarıyla toprağın verimini ve üreticinin gelirini artıracak çalışmalar yapıyoruz. AR-GE ve dijital tarım yatırımlarımızla da bu etkiyi güçlendiriyoruz. Sadece üretimle değil, tarladan sofraya uzanan tedarik zincirinin tamamı için destek sağlıyoruz. Keşan'da kurduğumuz MİGBAK paketleme tesisimizle Migros markalı bakliyat ürünlerini yüzde yüz yerli üretime dönüştürüyoruz. Bu bizim için çok değerli."

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu da tarım sektörünün Türkiye ekonomisinin güçlü alanlarından biri olduğunu vurguladı.

Bezircioğlu, dernek olarak kadın girişimciliğinin tarımda yenili, sürdürülebilirlik ve verimlilik açısından stratejik bir rol oynadığına inandıklarını belirtti.

Migros işbirliğiyle gerçekleştirdikleri programın kadınların üretimden pazarlamaya, markalaşmadan dijitalleşmeye kadar her aşamada güçlenmelerine katkı sağladığını anlatan Bezircioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin 26 ilinden 36 kadın girişimcinin katılımıyla gerçekleşen bu program, kadınların bilgiye, mentörlük desteğine ve güçlü bir iş ağına erişimini kolaylaştırıyor. KAGİDER olarak temel hedefimiz, kadınların ekonomideki görünürlüğünü artırmak, girişimcilik ekosisteminde daha etkin rol üstlenmelerini sağlamak ve Türkiye'nin kalkınma hedeflerine somut katkı sunmalarına destek olmaktır."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
