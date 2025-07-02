Migros'tan Niğde'de Yerli Üretimi Artıracak Protokol

Migros, Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Niğde'de yerli üretimi artırmak ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek amacıyla yeni bir işbirliği protokolü imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, Niğde Valiliği koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ZZEF ve Gürata ile birlikte yürütülecek protokol kapsamında, yerli ve milli patates çeşitlerinin üretiminin artırılmasına katkı sunacak.

Protokol çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sisteminde yer alan üreticiler tarafından, kooperatifler ve birlikler aracılığıyla gerçekleştirilecek üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Bu süreçte üretim planlaması, eğitim ve teknik destek faaliyetleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Şirket, söz konusu işbirliği ile İyi Tarım ve Organik Tarım uygulamalarına uygun şekilde üretilen patateslerin raflara taşınmasını sağlayarak hem yerli üreticiyi hem de tüketiciyi destekleyecek.

Yerli ürünlerin üretim ve satışına verdiği katkıları sürdüren şirket, bu adımla, Niğde'nin tarımsal potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Şirket, işbirliğiyle, sürdürülebilir tarım anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor.