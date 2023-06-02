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Migros, Mayıs ayında 44 mağaza açılışı gerçekleştirdi

Migros, Mayıs ayında 44 mağaza açılışı gerçekleştirdi

Ekonomi Haberleri

Migros, Mayıs ayında 44 mağaza açılışı gerçekleştirirken, şirketin toplam mağaza sayısı 3 bin 49'a yükseldi.

Migros'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin, ekli listede belirtilen 26 adet Migros, 15 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter ve 1 adet toptan formatında toplam 44 satış mağazası mayıs ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 31 Mayıs itibarıyla şirketin toplam mağaza sayısının 3 bin 49'a yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

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