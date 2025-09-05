Migros, Balık Av Sezonunda 15 Bin Ton Balık Satışı Yapacak

Migros, balık av sezonunun açılmasıyla operasyonlarına hız vererek, yıl sonuna kadar 15 bin ton balığı müşterileriyle buluşturacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "tekneden-reyona" sistemiyle taze balığın tutulduğu her noktadan alım yapan Migros, av sezonunun açılmasıyla deniz ürünlerini müşterilerine ulaştırmaya başladı.

Migros, ülkenin en batısından en doğusuna taze balık ulaştırarak herkesin bol çeşit ve uygun fiyatla güvenli balığı tüketebilmesi için, sezon boyunca balık satışı gerçekleştirdiği mağazalarını tek günlük satış noktaları ile artırıyor.

Mağazaları ve online kanallarından yıl sonuna kadar 15 bin ton balık satışı gerçekleştirecek Migros, 193 ayrı kalite kontrol kriterine tabi tuttuğu balıkları, ağır metal ve mikrobiyolojik kontrol olmak üzere çok sayıda analizden geçtikten sonra en sağlıklı haliyle sofralara ulaştırıyor.

"Balıkları 193 ayrı kontrol ve uygunluk kriterinden geçiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Taze Ürünler Pazarlama Direktörü İbrahim Sözen, yerel üreticilere sağladıkları alım garantisiyle küçük balıkçılar ve kooperatiflere destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki balık tüketimini artırmak için balığın tutulduğu her noktaya ulaşıyoruz. Balığı doğrudan tekneden, halden ve üreticiden alıyoruz. Küçük balıkçıları ve kooperatifleri alım garantisi ile destekliyoruz. İleri izlenilebilirlik teknolojileriyle güvenilir balığı sofralara getiriyoruz. Türkiye'nin en geniş balık ağını örüyoruz. Geçtiğimiz sezon bazı aylarda en çok balık satışını Iğdır, Van ve Mardin'de yaptık."

Sürdürülebilir balıkçılık yöntemlerini desteklemek ve tüketicilere güvenilir ürün sağlamak için yetiştiriciliği yapılan balıkların İyi Tarım Uygulamaları (İTU) sertifika sürecine dahil edilmesine katkıda bulunduklarını aktaran Sözen, "Geçen yıl Global GAP, ITU ve ASC gibi sürdürülebilir su ürünleri sertifikasına sahip 7 bin 700 ton su ürününün satışını gerçekleştirdik. 2026'da satışımızdaki çiftlik balıklarının (çipura-levrek grubu) yüzde 100'ünün İTU sertifikalı olması hedefimiz mevcut." değerlendirmesini yaptı.