Migros, 7 bin 875 personelin kadroya alındığını duyurdu

Migros, Türkiye genelindeki 43 dağıtım merkezinde yaşanan operasyonel sürece dair açıklama yayımlayarak, 7 bin 875 personelin kadroya alındığı duyurdu.

Migros'tan yapılan açıklamada, "Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak ana amacımız, toplumumuza kesintisiz bir biçimde güvenli ve sağlıklı gıda arzını sağlamaktır. Bu hayati görevi daha sürdürülebilir şekilde yönetmek için Türkiye genelinde taşeron firmalarca yürütülen 43 dağıtım merkezinde görev yapan 7 bin 875 çalışanı Migros kadrosuna dahil etmiştik. Bu geçişle birlikte çalışanlara mevcut haklarını korumanın yanı sıra Migros Grubu'nda yaklaşık 45 bin çalışanımızın yararlandığı Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki sendikal haklardan da faydalanma imkanı sunmuştuk.

Çalışanlarımızın büyük çoğunluğu, sağlanan bu hakları memnuniyetle karşılayıp iş başı yapmak isterken, bir grup çalışan, defalarca uyarımıza rağmen her geçen gün artan şekilde yasa dışı eylemlerine devam etmekte, iş yeri faaliyetlerini durdurmaktadır. Daha önemlisi, bunların bir kısmı da çalışmak isteyen arkadaşlarımıza sözlü taciz ve fiziki müdahalelerde bulunarak iş güvenliğini tehdit etmeye başlamışlardır.

Gelinen noktada, kanuna aykırı eylemleri sürdüren bu kişilerle yol ayrımına gidilmesi, gıda tedarik zincirinin sürekliliğinin sağlanması bir kenara, çalışan güvenliği ve iş huzuru açısından zorunlu hale gelmiştir. Sorumluluğumuz sadece işimizin devamlılığını sağlamak değil, çalışma arkadaşlarımızın refahını ve güvenliğini garanti altına almaktır. Bu nedenle yapılan sözlü ve yazılı bilgilendirmelere rağmen eylemlerini sürdüren 141 kişinin iş akitleri, yürürlükteki mevzuat ve şirket politikaları çerçevesinde feshedilmek zorunda kalınmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL