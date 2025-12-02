MIDVOLGA-2 Tankeri Karadeniz'de Saldırıya Uğradı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, MIDVOLGA-2 tankerinin Karadeniz'de kıyıdan 80 mil açıktayken saldırıya uğradığını doğruladı. Tanker, Sinop'a doğru seyrederken, 13 personelinin sağlığının iyi olduğu bildirildi.
Genel Müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir." ifadelerine yer verildi.
