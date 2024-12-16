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MicroStrategy rekor fiyattan Bitcoin aldı

MicroStrategy rekor fiyattan Bitcoin aldı
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İş zekası devi MicroStrategy, Bitcoin (BTC) portföyünü genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak Bitcoin başına ortalama 100.386 dolar fiyatla 15.350 BTC daha satın aldı. Toplam Bitcoin varlığı 439.000'e ulaşan şirket, dünya Bitcoin arzının yüzde 2,1'ine sahip oldu.

MicroStrategy'nin kurumsal Bitcoin yatırımları, kripto para piyasasında yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Şirketin Bitcoin başına ortalama 61.725 dolar maliyetle toplam 27,1 milyar dolarlık varlığı, kurumsal ilgiyi artırıyor. MicroStrategy'nin 92 milyar dolarlık piyasa değeri, Bitcoin net varlık değerine göre önemli bir primle işlem görüyor. Son altı haftada 17,5 milyar dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştiren şirket, Nasdaq 100 endeksine girmeye hazırlanıyor.

MicroStrategy Bitcoin Varlığını 45 Milyar Dolara Yükseltti

MicroStrategy'nin agresif Bitcoin alım stratejisi, piyasaları etkilemeye devam ediyor. Şirket, 42 milyar dolarlık sermaye artırımı hedefiyle yeni bir atılım planlarını açıkladı.

Bernstein analistleri, MicroStrategy'nin Bitcoin alım stratejisinin uzun vadede sürdürülebilir olduğunu değerlendiriyor. Şirketin yüzde 18'lik kaldıraç oranı, daha fazla borç ihraç etme ve hisse senedi satışı yapma imkanı sunuyor.

23 Aralık'ta Nasdaq 100 endeksine dahil olacak MicroStrategy'nin hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 490'ın üzerinde değer kazandı. Analist James Seyffart, endekse dahil olmanın ardından en az 2,1 milyar dolarlık net hisse alımı bekliyor.

Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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