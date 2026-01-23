Haberler

ABD'de tüketici güven endeksi ocakta yukarı yönlü revize edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan ölçümlere göre, ocak ayında tüketici güven endeksi yukarı yönlü revize edilerek 56,4 seviyesine ulaştı. Bu, tüketicilerin finansal koşullara yönelik değerlendirmelerinde ve uzun vadeli öngörülerinde artış yaşandığını göstermektedir.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta yukarı yönlü revizyonla 56,4 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin ocak ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi 56,4'e çıktı.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 54 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi geçen yıl aralıkta ise 52,9 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi ocakta 5 puan artarak 55,4'e yükseldi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 2,4 puan artışla 57'ye çıktı.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ocakta yüzde 4 ile Ocak 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Uzun vadeli enflasyon beklentileri ise geçen ayki yüzde 3,2 seviyesinden ocakta yüzde 3,3'e çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin, yüksek fiyatlar ve iş gücü piyasalarının zayıflama ihtimalinin satın alma gücü üzerindeki baskısının sürmesi nedeniyle bir yıl öncesine kıyasla hala yüzde 20'nin üzerinde daha düşük seviyede bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti

Herkesin aklında aynı soru var! Canlı yayını apar topar terk etti
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş

Yakalanmamak için her şeyi denemiş
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti

Herkesin aklında aynı soru var! Canlı yayını apar topar terk etti
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans