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MHP İl Başkanı Gökhan Gök ve MAGİNDER Malatya'nın Deprem Sonrası Sorunlarını Ele Aldı

MHP İl Başkanı Gökhan Gök ve MAGİNDER Malatya'nın Deprem Sonrası Sorunlarını Ele Aldı
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MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, MAGİNDER'i ziyaret ederek deprem sonrası Malatya'nın yaşadığı zorlukları ve çözüm önerilerini tartıştı. Karademir, birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Mhp İl Başkanı Gökhan Gök ve yönetimi, Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği'ni (MAGİNDER) ziyaret etti. MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, deprem sonrası zorlu sürecin aşılması için devlet desteğine güvenin önemini vurgularken, birlikte hareket etmenin şehrin yeniden ayağa kalkmasındaki önemine dikkat çekti.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ve yönetimini ağırlayarak, Malatya'nın depremin ardından yaşadığı zorluklar ve çözüm yolları üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Karademir, MHP'nin Malatya için yaptığı çalışmalara teşekkür ederek, birlikte hareket etmenin önemine değindi ve Malatya'nın 6 Şubat depremi sonrasında toparlanma sürecinde dayanışma içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Karademir, şehrin hala bilgi eksikliği yaşadığını ve bu durumun vatandaşlar arasında huzursuzluğa yol açtığını belirtti. Özellikle rezerv alanların yapılaşmasının bazı bina sahipleri tarafından engellenmesinin, sürecin ilerlemesini zorlaştırdığını söyledi. Resmi bilgilere güvenin önemini vurgulayan Karademir, devletin sunduğu bilgilerin vatandaşlar için en güvenilir kaynak olduğuna dikkat çekti.

MHP İl Başkanı Gökhan Gök ise Malatya'nın deprem sonrasındaki en büyük sorunlarının rezerv alan tespitindeki zorluklar ve bazı projelerde mahkeme süreçlerinde yaşanan sıkıntılar olduğunu belirtti. Malatya'nın yeniden inşasında devletin varlığının önemine dikkat çeken Gök, halkla sürekli iletişim içinde olarak projelerin yürütüldüğünü ifade etti. Ayrıca, yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm süreçlerinde ruhsat verme işlemlerinde bir sorun yaşanmadığını, ancak kat malikleri arasındaki anlaşmazlıkların süreci geciktirdiğini belirtti.

Gök, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Malatya'ya yaptığı ziyaretlerin önemini vurgularken, kentin toparlanması için esnafın güvenli iş yerlerine taşınmasının süreci hızlandıracağını belirtti. Ayrıca, şehirdeki iş gücü kaybı ve güvenlik sorunlarına dikkat çekerek, Valilikle birlikte bu alanlarda alınan önlemlerin sonuç vermeye başladığını ifade etti. Sokak hayvanları sorununun da güvenlik ve şehir kültürü üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirten Gök, bu konuda da çalışmalar yapıldığını belirtti.

Karademir ve Gök, Malatya'nın eski günlerine kavuşması için el birliğiyle çalışmaların devam edeceğini belirterek, dayanışma içinde hareket edilmesinin önemini vurguladılar. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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