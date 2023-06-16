Mezitli'de üreticilere dijital toprak analiz cihazı tanıtıldı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli İlçe Tarım Müdürü Kerim Köken ile birlikte, dijital toprak analiz cihazını Kale Mahallesi'ndeki üreticilere tanıttı. Cihaz ile bilinçsiz toprak kullanımının önüne geçerek ürünlerin daha yüksek verimlilikle yetiştirilmesini hedefliyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli İlçe Tarım Müdürü Kerim Köken ile birlikte, dijital toprak analiz cihazını Kale Mahallesi'ndeki üreticilere tanıttı. Cihaz ile bilinçsiz toprak kullanımının önüne geçerek ürünlerin daha yüksek verimlilikle yetiştirilmesini hedefliyor.

Mezitli Belediyesi, Kale Mahallesi'ndeki üreticilere dijital toprak analiz cihazını tanıttı. Kızılötesi ışınlar sayesinde toprağın değerlerini dakikalar içerisinde tespit eden cihaz, gübre çeşidi ve miktarını yerinde tespit ederek çiftlilere yüksek verim elde etme imkanı sağlayacak.

Mezitli'nin toprak haritasını çıkarmak adına cihazın çok faydalı olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, "Geçmişte Kuzucu Mahalle'mizde bir deneme çalışması yapılmıştı. Cihazı gördükten sonra biz de alalım dedik. Mezitli'nin toprak haritasını çıkartıp tüm mahallelerde üretim yapılan yerlerde analiz yapacağız. Çünkü bilinçsiz bir gübreleme, ilaçlama ve sulama yapılıyor. Şimdi teknoloji sayesinde beş dakikada sonucu alıyoruz" dedi.