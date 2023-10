Mezitli Belediye Başkanı Yabancı Yatırımcılara İlçeyi Anlattı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, hızla gelişen Mezitli'yi yabancı yatırımcılara anlattı. Yurtdışında Rusça yayın yapan Mayalanya Youtube Kanalı ekibinden LyudmilaHrebenschykova ile röportaj yapan Başkan Tarhan, ilçede yapılan projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Tarhan, Mezitli'ye ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Mezitli'nin, Türkiye'ye yurt dışından gelenlerin de en fazla tercih ettiği kentlerden birisi haline geldiğini belirten Başkan Tarhan, "Mezitli diğer ilçelere göre çok farklılık arz eden, insanların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürdüğü şirin bir ilçedir. Geçmişte 6 farklı belediye birleşerek, büyük bir ilçe oldu. Şu an da 226 bin nüfusa sahip, bir tarafında Akdeniz kıyısı diğer tarafında ise yarım saat uzaklıktaki Toros Dağları bulunmakta. 15 kilometre deniz sahilimiz var ve yılın her günü denize girilebiliyor. En büyük farkı ise konutlarla deniz arasında trafik yolu bulunmamasıdır. Sahillerimizde sadece yürüyüş yolu ve bisiklet yolu var. Kıyı bölgelerimizde daha sakin bir ortam var ve bundan kaynaklı da insanlarımız rahat bir şekilde denize girebiliyorlar. Eğitim ve ekonomik düzeyi yüksek bir ilçeyiz. Mezitli halkı çevreye ve yeşile çok duyarlılar ve sakinliği seven bir toplumumuz var" dedi.

"İNŞAAT RUHSATI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Mezitli'deki inşaat sektörünün hareketli olduğunu dile getirerek, yabancıların ruhsat alım ve başvuruları hakkında bilgi veren Başkan Tarhan,"Mezitli'de özgür bir yaşam var.İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız çok misafirperverdir. Vatandaşlık alan yabancı uyruklular ilçemizde işyeri açıyorlar. Mezitli'de 350 civarında yabancıların açmış olduğu işyeri var. Bunlara işyeri açmayın deme lüksümüz yok yasalara göre Türk vatandaşı olan veya çalışma izni olanlara biz müdahale edemiyoruz. Daha çok kafeterya, gıda ve benzeri iş kolları üzerinde faaliyet gösteriyorlar. İnşaat ruhsatı her geçen gün daha da artıyor. Geçen yıl 260 tane ruhsat vermişiz, bu sene şu ana kadar 100 ruhsat vermişiz toplam 215 başvuru bulunmakta. Yılbaşı'na kadar bu sayının 300'u bulacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'de bu çok önemli bir olay. Bildiğiniz gibi ekonomimiz durumu ortada ve bütün sektörlerde durgunluk varken inşaat sektörünün bu şekilde hareketli olması Mezitli'ye ayrıcalık yaratıyor" diye konuştu.