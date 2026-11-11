Mevsimlik işçilerin çalışma şartları Altıntaş'ta patates tarlalarında denetlendi

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde mevsimlik tarım işçilerine yönelik denetimler gerçekleştirilirken patates tarlalarında hasat süreci de kontrol edildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamında ilçedeki patates tarlalarında denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları incelenirken, patates hasadına yönelik süreçler de kontrol edildi. Denetimlerle tarımsal üretim sürecinin mevzuata uygun yürütülmesi ve işçilerin çalışma şartlarının takip edilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı