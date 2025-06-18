MEVKA, Teknoloji Girişimciliği için Teknik Destek Programı İlan Etti

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Konya ve Karaman illerinde Teknoloji Girişimciliği ve Sosyal Girişimcilik Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Teknik Destek Programı ilan etti.

Teknik destek programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "Teknolojik bir ürüne yönelik bir fikir ile yola çıkan girişimci adayının ilk iş olarak fikrin teknik yapılabilirliğini doğrulamasının büyük öneme sahip olduğunu ve girişimcinin bu aşamada karşılaştığı zorlukların başında uygun alt yapı imkanına erişim ya da gerekli alet-teçhizat ve malzemeyi tedarik edebilme konusu gelmektedir. Tam da bu noktada, ilan ettiğimiz teknik destek programı kapsamında da 1 Mart 2022 yılı sonrası kurulmuş Nace faaliyet sınıflamasında orta yüksek ve yüksek teknoloji tabanlı KOBİ'ler 250 bin TL değerinde prototip desteği alabilecek. Konya Ticaret Odası'na bağlı Akıllı Teknolojiler Merkezi aracılığı ile uygun başvuru sahiplerine; Hızlı prototipleme (Polimer (plastik) 3D prototipleme, metal 3D prototipleme, PCB prototipleme ve 3D PCB prototipleme) desteği, Prototip geliştirmiş ve ürüne yönelik test ve ölçüm noktasında eksiklik yaşayan yeni girişimlere yönelik test ve ölçüm desteği, Prototipleme, Test, Ölçüm ve Enstrümantasyon ile bağlantılı İhtiyaç duydukları eğitim desteği sağlanacaktır. Yıl boyunca başvuruya açık olan teknik destek programına ait ayrıntılı bilgi ve başvuru rehberine https://www.mevka.org.tr/tr/destek-programlari/2025-yili-teknoloji-girisimciligi-ve-sosyal-girisimcilik-alaninda-kapasitenin-gelistirilmesi-teknik-destek-programi linki üzerinden ulaşılabilmektedir. Bölgemizde yer alan tüm paydaşlarımızdan proje başvuruları beklediğimizi özellikle ifade ederek programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA